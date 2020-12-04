Министерство здравоохранения предложит ввести локдаун в Украине на три недели в начале января.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга. По его словам, до конца декабря нецелесообразно вводить жесткий карантин.

— Сейчас мы как Минздрав не будем рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря, ведь видим стабильный прирост новых случаев коронавирусной болезни без резких скачков. Поэтому можно утверждать, что наша медицинская система полностью выдержит ту нагрузку, которая сейчас есть в связи с Covid-19.

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Также министр добавил, из-за того, что количество больных и госпитализированных все равно остается на достаточно высоком уровне, Минздрав видит необходимость сбить волну распространения Covid-19 и довести ее до минимально возможных цифр.

Локдаун в Украине

О введении жесткого карантина СМИ начали писать еще 30 ноября. Тогда появилась информация, что локдаун в Украине введут с 23 декабря по 15 января.

Также был вариант, что Кабинет министров усилит карантин со 2 по 23 января, но не до уровня локдаунуа.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что локдаун введут в любом случае. Единственный вопрос, который обсуждается, это его сроки.