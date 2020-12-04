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Факты / Украина
Людмила Грубнік |

Меры обнародуем 9 декабря — Шмыгаль об усилении карантина в Украине

Перечень ограничительных мер, которые будут действовать в Украине в ближайшее время, объявят 9 декабря 2020 года.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 4 декабря.

— Полный перечень уже согласованных мер мы обнародуем во время заседания Кабинета министров в следующую среду, 9 декабря, — уточнил Денис Шмыгаль.

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Сейчас правительство согласовывает эти меры с местными властями и разрабатывает список возможных противоэпидемических ограничений.

Локдаун в Украине

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине обсуждается вопрос усиления карантина и внедрение полного локдауна.

Сначала речь шла о декабре, сейчас сообщается, что меры могут усилить после Нового года.

В то же время специалисты озвучили рекомендации относительно того, каким должен быть локдаун в Украине.

Источник: Кабмин

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