Перечень ограничительных мер, которые будут действовать в Украине в ближайшее время, объявят 9 декабря 2020 года.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 4 декабря.

— Полный перечень уже согласованных мер мы обнародуем во время заседания Кабинета министров в следующую среду, 9 декабря, — уточнил Денис Шмыгаль.

Читайте: Минздрав предложит ввести трехнедельный локдаун в Украине в начале января

Сейчас правительство согласовывает эти меры с местными властями и разрабатывает список возможных противоэпидемических ограничений.

Локдаун в Украине

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине обсуждается вопрос усиления карантина и внедрение полного локдауна.

Сначала речь шла о декабре, сейчас сообщается, что меры могут усилить после Нового года.

В то же время специалисты озвучили рекомендации относительно того, каким должен быть локдаун в Украине.