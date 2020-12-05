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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

В Донецкой области найден схрон с оружием и взрывчаткой

В Донецкой области совместная межведомственная группа в составе пограничников и сотрудников СБУ обнаружила опасный схрон с оружием, боеприпасами и взрывчаткой.

При осмотре одной из разрушенных зданий фермерского хозяйства на окраине населенного пункта Польное, что в Донецкой области, правоохранители обнаружили замаскированный тайник с боеприпасами.

Пиротехническая группа Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяла для утилизации 3 гранатомета, 12 боевых гранат, тротиловые шашки, пороховые заряды, 480 патронов различных калибров и другие взрывоопасные предметы.

  • В Донецкой области найдено схрон с оружием и взрывчаткой
  • В Донецкой области найдено схрон с оружием и взрывчаткой
  • В Донецкой области найдено схрон с оружием и взрывчаткой
  • В Донецкой области найдено схрон с оружием и взрывчаткой
  • В Донецкой области найдено схрон с оружием и взрывчаткой
  • В Донецкой области найдено схрон с оружием и взрывчаткой
В Донецкой области найден схрон с оружием и взрывчаткой / 3 фотографии

К Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 263 Уголовного Кодекса Украины Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Сейчас следователи устанавливают причастных лиц.

Никаких выстрелов не было: ГПСУ о стрельбе на границе с Россией

Российская ФСБ заявила, что по время незаконного пересечения границы тремя вооруженными нарушителями со стороны Украины, был застрелен один из них.

В результате стрельбы один из нарушителей погиб, еще двое скрылись.

В Госпогранслужбе Украины заявили, что проверяют участок, где могло произойти нарушение.

Фото: ДПСУ

Источник: ДПСУ

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