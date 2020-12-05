В Донецкой области найдено схрон с оружием и взрывчаткой

В Донецкой области совместная межведомственная группа в составе пограничников и сотрудников СБУ обнаружила опасный схрон с оружием, боеприпасами и взрывчаткой.

При осмотре одной из разрушенных зданий фермерского хозяйства на окраине населенного пункта Польное, что в Донецкой области, правоохранители обнаружили замаскированный тайник с боеприпасами.

Пиротехническая группа Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяла для утилизации 3 гранатомета, 12 боевых гранат, тротиловые шашки, пороховые заряды, 480 патронов различных калибров и другие взрывоопасные предметы.











В Донецкой области найден схрон с оружием и взрывчаткой / 3 фотографии

К Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 263 Уголовного Кодекса Украины Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Сейчас следователи устанавливают причастных лиц.

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