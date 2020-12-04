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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Никаких выстрелов не было: ГПСУ о стрельбе на границе с Россией

Российская ФСБ заявила, что по время незаконного пересечения границы тремя вооруженными нарушителями со стороны Украины, был застрелен один из них.

— Пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в РФ тремя вооруженными неизвестными. При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление, — сообщили в ЦОС.

В результате стрельбы один из нарушителей погиб, еще двое скрылись.

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В Госпогранслужбе Украины заявили, что проверяют участок, где могло произойти нарушение.

— Также состоится погранично-представительская встреча для выяснения всех обстоятельств, о которых говорит российская сторона, — заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Он добавил, что пограничные наряды Государственной пограничной службы Украины не фиксировали никаких выстрелов рядом с границей.

Бежал в Россию через забор

На Харьковщине тепловизионные камеры пограничников зафиксировали, как босой мужчина перелезал через забор, чтобы попасть на территорию России.

После того, как нарушитель оказался по ту сторону забора, он несколько раз “проверил” инженерные заграждения, размахивая у них своей верхней одеждой.

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