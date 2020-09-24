Обновленная резолюция по Крыму до конца года будет вынесена на рассмотрение Генеральной Ассамблеи, заявил во время выступления на общих дебатах 75-й сессии ГА ООН президент Украины Владимир Зеленский.

– Я призываю поддержать обновленную резолюцию Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина), которая будет вынесена на рассмотрение Генеральной Ассамблеи до конца этого года, – отметил глава государства.

Он также пригласил друзей Украины присоединиться к созданию международной платформы по деоккупации Крыма.

По его словам, сегодня уже недостаточно международной реакции в виде докладов и заявлений к годовщине оккупации.

Читайте: Украина требует от ООН новых санкций против РФ

– Пока рана в центре Европы кровоточит, боль будет чувствовать весь мир. И единственным рецептом действенного лечения является лишь деоккупация Крыма и Донбасса, – отметил Зеленский.

Резолюция ООН по Крыму

9 декабря 2019 года Генассамблея ООН приняла резолюцию по ситуации в Крыму, которую поддержали представители 63 стран-участниц.

В документе Россию призвали вывести войска с полуострова и прекратить оккупацию территории Украины.