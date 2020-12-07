Инвестиции Метинвеста в экопроекты в 2019 году выросли на 46%

По итогам 2019 года Группа Метинвест увеличила расходы на охрану окружающей среды до $384 млн, что на 46% превышает показатель 2018 года, говорится в Отчете об устойчивом развитии компании.

Проекты по экологической модернизации на предприятиях в Мариуполе, Кривом Роге и Запорожье позволили добиться снижения выбросов, повышения энергоэффективности и более рационального использования ресурсов.

В частности, в 2019 году предприятия Метинвеста на 10% сократили выбросы парниковых газов (CO2) по сравнению с 2018 годом, на 9% и 10% снизили объемы потребления и сброса воды соответственно, а также на 22% повысили показатель энергоэффективности.

В компании отметили, что в течение года реализовали ряд важных экопроектов. В частности на Азовстали провели модернизацию доменной печи №3, реконструировали газоочистное оборудование отделения десульфурации чугуна и провели капитальный ремонт коксовой батареи №1.

Продолжился процесс реконструкции агломерационной фабрики ММК имени Ильича, стартовавший в 2015 году. Модернизированная система очистки агломерационных газов поможет уменьшить выбросы пыли на 90% и выбросы оксидов серы — до 42%, отметили в компании.

Северный ГОК начал проект по замене газоочистного оборудования обжиговой машины Лурги 552-A, который планирует завершить в 2021 году. Центральный ГОК провел регулярное техническое обслуживание хвостохранилищ, водопроводных труб и пульпопроводов.

Для уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проведено масштабное техническое обслуживание печей Авдеевского коксохимического завода и Запорожкокс.

Метинвест инвестировал более $11 млн в проекты социального партнерства