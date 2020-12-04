Метинвест инвестировал более $11 млн в проекты социального партнерства

В 2019 году Метинвест продолжил сотрудничество с фондами развития Мариуполя, Кривого Рога и Запорожья.

Группа инвестировала более $11 млн в проекты социального партнерства для улучшения качества жизни местных жителей и повышения привлекательности городов, в которых расположены ее предприятия в Украине и за рубежом.

Об этом говорится в отчете об устойчивом развитии компании за 2019 год, сообщает пресс-служба.

Согласно отчету, в 2019 году Метинвест продолжил внедрять лучшие практики управления персоналом и стандарты охраны труда и промышленной безопасности, создавать устойчивую инфраструктуру в городах присутствия, улучшать операционную эффективность, а также модернизировать оборудование в соответствии с требованиями высоких экологических стандартов.

В прошлом году Метинвест увеличил расходы на охрану окружающей среды до $384 млн, что на 46% превышает показатель 2018 года.

Проекты по экологической модернизации на предприятиях в Мариуполе, Кривом Роге и Запорожье позволили добиться снижения выбросов, повышения энергоэффективности и более рационального использования ресурсов.

Также в 2019 году группа перечислила в государственный и местные бюджеты $741 млн налогов, поддержав тем самым экономику Украины и городов присутствия.

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С самого начала пандемии Метинвест принял оперативные меры по сдерживанию распространения коронавируса. На помощь в борьбе с пандемией группа направила уже около $5 млн.

На эти средства Метинвест закупил медикаменты и оборудование для украинских медиков, установил кислородные посты в больницах Мариуполя, профинансировал доставку гуманитарной помощи для Украины из Китая.

— Приверженность принципам устойчивого развития всегда будет основой нашего подхода к управлению бизнесом. Метинвест остается компанией, для которой корпоративная социальная ответственность играет такую же роль, как и создание экономической ценности. Этот отчет демонстрирует наше стремление стать еще более открытыми и прозрачными, и продолжать строить экологичный и социально ответственный бизнес, — заявил генеральный директор группы Метинвест Юрий Рыженков.

Напомним, ранее мы писали, что проект компании Метинвест занял первое место в конкурсе ООН по партнерству.