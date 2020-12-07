Інвестиції Метінвесту в екопроекти у 2019 році зросли на 46%

За підсумками 2019 року Група Метінвест збільшила витрати на охорону навколишнього середовища до $384 млн, що на 46% перевищує показник 2018 року, йдеться у Звіті про сталий розвиток компанії.

Проекти з екологічної модернізації на підприємствах у Маріуполі, Кривому Розі та Запоріжжі дозволили домогтися зменшення викидів, підвищення енергоефективності та більш раціонального використання ресурсів.

Зокрема, у 2019 році підприємства Метінвесту на 10% скоротили викиди парникових газів (CO2) у порівнянні з 2018 роком, на 9% і 10% знизили обсяги споживання і скидання води відповідно, а також на 22% підвищили показник енергоефективності.

У компанії відзначили, що протягом року реалізували низку важливих екопроектів. Зокрема на Азовсталі модернізували доменну піч №3, реконструювали газоочисне обладнання відділення десульфурації чавуну і здійснили капітальний ремонт коксової батареї №1.

Тривав процес реконструкції агломераційної фабрики ММК імені Ілліча, який стартував у 2015 році. Модернізована система очищення агломераційних газів допоможе зменшити викиди пилу на 90% і викиди оксидів сірки – до 42%, відзначили в компанії.

Північний ГЗК почав проект заміни газоочисного устаткування обпалювальної машини Лурги 552-A, який планує завершити у 2021 році. Центральний ГЗК здійснив регулярне технічне обслуговування хвостосховищ, водопровідних труб і пульпопроводів.

Для зменшення викидів забруднювальних речовин в атмосферу проведено масштабне технічне обслуговування печей Авдіївського коксохімічного заводу і Запоріжкокс.

Метінвест інвестував понад $11 млн у проекти соціального партнерства