По факту драки между представителем по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянским и охранником ресторана в городе Святогорск пройдет служебная проверка.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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— В воскресенье утром Павел Лисянский лично проинформировал меня об этом случае, — Денисова.

Она добавила, что приняла решение о проведении служебной проверки действий Павла Лисянского, которая продлится до 21 декабря 2020 года. На все время проверки его отстранили от работы.

В Славянском отделе полиции рассказали, что к ним обратились работники развлекательного заведения из-за драки.

— Для оказания медицинской помощи 56-летний пострадавший был госпитализирован в травматологический пункт. Информация внесена в ЕРДР по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины, — рассказали в полиции.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика.

Драка Лисянского в святогорском ресторане

Представитель уполномоченной Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Денисовой Павел Лисянский побил охранника одного из ресторанов Святогорска.

Инцидент произошел вечером 5 декабря.

Владелец ресторана сообщил, что нетрезвый Лисянский не хотел покидать ресторан в 22.00, так как заведение закрывалось из-за карантинных ограничений.

Охранник предупредил Лисянского, что вызовет полицию, когда представитель Денисовой начал на него кричать. Затем Лисянский повалил охранника и ударил его ногой. Охранник попытался встать, но его повалили снова.

Фото: Павел Лисянский