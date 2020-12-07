За фактом бійки між представником з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павлом Лисянським та охоронцем ресторану у місті Святогірськ проведуть службову перевірку.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денисова.

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– У неділю вранці Павло Лисянський особисто поінформував мене про цей випадок, – Денисова.

Вона додала, що ухвалила рішення про проведення службової перевірки щодо дій Павла Лисянського, яка триватиме до 21 грудня 2020 року. На весь час перевірки його відсторонили від роботи.

У Слов’янському відділі поліції розповіли, що до них звернулися працівники розважального закладу через бійку.

– Для надання медичної допомоги 56-річний постраждалий був госпіталізований до травматологічного пункту. Інформацію внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК України, – розповіли у поліції.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика.

Бійка Лисянського у святогірському ресторані

Представник уповноваженої Верховної Ради з прав людини в Донецькій і Луганській областях Денисової Павло Лисянський побив охоронця одного з ресторанів Святогірська.

Інцидент стався ввечері 5 грудня.

Власник ресторану повідомив, що нетверезий Лисянський не хотів залишати ресторан о 22.00, бо заклад закривався через карантинні обмеження.

Охоронець попередив Лисянського, що викличе поліцію, коли представник Денисової почав на нього кричати. Потім Лисянський повалив охоронця та ударив його ногою. Охоронець спробував встати, але його повалили знову.

Фото: Павло Лисянський