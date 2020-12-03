ДТП в Хмельницкой области: чиновник сбил 54-летнего мужчину насмерть

В Хмельницкой области начальник пожарно-спасательного поста управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям насмерть сбил пешехода на автомобиле.

Трагедия произошла 2 декабря около 17.00 возле пгт Белогорье Хмельницкой области. Чиновник ГСЧС не справился с рулем собственного автомобиля Fiat и наехал на 54-летнего пешехода, который шел по обочине без освещения.

В результате ДТП пострадавший скончался на месте происшествия. По данным полиции, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — драгер показал 2,18 промилле.

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Чиновника задержали по ст. 208 УПК Украины. Водитель нарушил правила дорожного движения, что стало причиной смерти потерпевшего — ч. 2 ст. 286 УК Украины.























Пьяный чиновник насмерть сбил пешехода в Хмельницкой области / 6 фотографий

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

ДТП на Львовщине

На трассе Львов-Луцк 3 декабря около 6.00 автомобиль Audi выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.

В результате ДТП 50-летний водитель легковушки погиб на месте, а 35-летний водитель микроавтобуса и его 56-летняя пассажирка от полученных травм скончались в больнице.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК.