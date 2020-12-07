Укрзализныця назначила еще три дополнительных поезда на зимние праздники, которые будут курсировать в популярных направлениях.

В частности, поезд №143/144 Киев — Ивано-Франковск, Ворохта будет отправляться из столицы 25, 27 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10 января. В обратном направлении он будет курсировать 26 и 28 декабря, а также 3, 5, 7 и 9 января.

Однако 29 декабря доехать можно будет только в Ивано-Франковск.

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Среди еще двух дополнительно назначенных маршрутов оказались:

№149/150 Полтава — Ворохта. Поезд из Полтавы будет отправляться 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. В обратном направлении он будет курсировать 25, 27, 29 и 31 декабря а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.

Поезд из Полтавы будет отправляться 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. В обратном направлении он будет курсировать 25, 27, 29 и 31 декабря а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января. №129/130 Кременчуг — Ивано-Франковск. Поезд из Кременчуга будет отправляться 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. В обратном направлении — 25, 27, 29 и 31 декабря а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.

Накануне Укрзализныця сообщила, что с 18 декабря возобновляет курсирование поездов №357/358 Киев — Рахов.

Они будут курсировать ежедневно в составе 12 вагонов: один спальный, пять купейных и шесть плацкартных.