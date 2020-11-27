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Факты / Украина / Общество
Андрій Жигайло |

Укрзализныця возвращает кофе и чай в поезда

Укрзализныця с 1 декабря возобновляет продажу кофе и чая в пассажирских поездах.

Решение принято по многочисленным обращениям и пожелания пассажиров

Все напитки будут подаваться в одноразовой посуде — гофрированных стаканах емкостью 250 мл.

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Цена услуги для пассажиров не изменится: чай, кофе и вода в бутылке (0,5 л) будут стоить по 10 грн.

Заказать и оплатить напитки можно будет при оформлении билетов онлайн.

Кроме того, в поездах реализовывать печенье, вафли, снеки и др.

Укрзализныця усиливает контроль

Укрзализныця будет гарантировать безопасность путешествий во всех направлениях. Теперь железнодорожники должны строго придерживаться масочного режима, осуществлять температурный скрининг, дезинфекцию подвижного состава после и до каждого рейса.

На электричках пригородного сообщения будет увеличено количество проводников.

Источник: Укрзализныця

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