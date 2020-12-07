Укрзалізниця призначила ще три додаткові потяги на зимові свята, які курсуватимуть у популярних напрямках.

Зокрема, потяг №143/144 Київ — Івано-Франківськ, Ворохта відправлятиметься зі столиці 25, 27 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10 січня. У зворотному напрямку він курсуватиме 26 та 28 грудня, а також 3, 5, 7 та 9 січня.

Однак 29 грудня доїхати можна буде тільки до Івано-Франківська.

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Серед ще двох додатково призначених маршрутів опинилися:

№149/150 Полтава — Ворохта . Потяг з Полтави відправлятиметься 24, 26, 28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. В зворотному напрямку він курсуватиме 25, 27, 29 та 31 грудня а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.

. Потяг з Полтави відправлятиметься 24, 26, 28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. В зворотному напрямку він курсуватиме 25, 27, 29 та 31 грудня а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня. №129/130 Кременчук — Івано-Франківськ. Потяг з Кременчука відправлятиметься 24, 26, 28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. В зворотному напрямку – 25, 27, 29 та 31 грудня а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.

Напередодні Укрзалізниця повідомила, що з 18 грудня відновлює курсування потягів №357/358 Київ — Рахів.

Вони курсуватимуть щодня у складі 12 вагонів: один спальний, п’ять купейних та шість плацкартних.