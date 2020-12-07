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Факты / Украина
Валентина Летяк |

ВАКС возобновил расследование по делу Арбузова

7 декабря следственная судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу адвоката бывшего первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова и отменила постановление прокурора САП от 29 апреля 2020 года о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве.

Об этом сообщает ВАКС.

Постановление вступает в законную силу с момента оглашения и обжалованию не подлежит.

Действия бывшего чиновника времен Виктора Януковича квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УКУ — Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

В январе 2018 года тогдашняя Генпрокуратура объявила в розыск Сергея Арбузова по подозрению в соучастии в завладении 3,2 млрд грн Черноморнефтегаза при покупке двух буровых установок В312 и В319.

Источник: ВАКС

Фото: УНИАН

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