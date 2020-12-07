PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Валентина Летяк |

ВАКС відновив розслідування у справі Арбузова

7 грудня слідча суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу адвоката колишнього першого віце-прем’єр-міністра Сергія Арбузова та скасувала постанову прокурора САП від 29 квітня 2020 року про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Про це повідомляє ВАКС.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Дії колишнього високопосадовця часів Віктора Януковича кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 ККУ – Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

У січні 2018 року тодішня Генпрокуратура оголосила у розшук Сергія Арбузова за підозрою у співучасті у заволодінні 3,2 млрд грн Чорноморнафтогазу під час купівлі двох бурових установок В312 і В319.

Джерело: ВАКС

Фото: УНІАН

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка