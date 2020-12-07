ВАКС відновив розслідування у справі Арбузова

7 грудня слідча суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу адвоката колишнього першого віце-прем’єр-міністра Сергія Арбузова та скасувала постанову прокурора САП від 29 квітня 2020 року про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Про це повідомляє ВАКС.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Дії колишнього високопосадовця часів Віктора Януковича кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 ККУ – Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

У січні 2018 року тодішня Генпрокуратура оголосила у розшук Сергія Арбузова за підозрою у співучасті у заволодінні 3,2 млрд грн Чорноморнафтогазу під час купівлі двох бурових установок В312 і В319.

Джерело: ВАКС