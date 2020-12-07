За год дороги стали более качественными и безопасными — Укравтодор

В Укравтодоре рассказали, как нашли возможность улучшить качество дорог, не повышая стоимости.

— Дороги стали дешевле как в общем объеме, так и на конкретных участках, — Укравтодор.

За время реализации проекта Большая стройка в части строительства автомобильных дорог украинцы получили фундаментально новый подход к работе с дорожными проектами: автомагистрали стали более безопасными, долговечными, а еще они подешевели. Об этом говорится в сообщении Укравтодора по итогам отраслевого мероприятия Сеть: форум дорожной отрасли.

В ведомстве напомнили, что в 2020 году уже построено 3900 км дорог государственного значения, а также 85 искусственных сооружений. При этом 1 км дороги в 2020 году стоит дешевле, чем в 2019 году.

— Если считать в целом, учитывая факт выполнения работ, то в 2019 году за 21,2 млрд грн мы получили 847 км дорог. То есть средняя стоимость 1 км в 2019 году — 25,1 млн грн. В 2020 году за сумму 81 млрд грн мы получили 3926 км дорог (не стоит забывать, что эта сумма включает обновление 100 мостов, устройство 25 площадок взвешивания-в-движении), — говорится в сообщении.

Добавляется, что средняя стоимость 1 км в 2020 году — 20,6 млн грн. В этом году 1 км дешевле на 4,5 млн грн.

По информации ведомства, реальную экономию можно увидеть, сравнивая ремонты на одной и той же дороге, но на разных участках в разные годы.

— Наиболее иллюстративный пример — дорога М-12 Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка. Это один из основных объектов 2018-го и 2019-го, также масштабно обновляемый и в этом году. Падение цены в 2020 году колеблется от 6,5 до более 10 млн грн на км дороги, — отметили в Укравтодоре.

Глава Укравтодора Александр Кубрак прокомментировал, что в этом году обновляют целые маршруты, а не участки.

— В 2020 году обновлено 10% всей сети государственных дорог. Это 216 км дороги Киев — Харьков, свыше 125 км дороги до Станицы Луганской от Северодонецка, 92,5 км дороги от Днепра до Николаева, более 100 км от Кропивницкого до Запорожья, почти 135 км от Мукачево до Львова. Уже завершено 28 из 30 запланированных обходов городов, — отметил Александр Кубрак.

В ведомстве отмечают, что дороги стали качественнее и безопаснее. 90% проектов этого года — с дорожной основой. Именно она обеспечивает долговечность эксплуатации дорожного покрытия. Этого показателя удалось достичь за счет текущего среднего ремонта, где основа усиливалась на 81,2% проектов (для сравнения — в 2018 году таких проектов было только 45,6%, а в 2019 — 52,7%).

Также в 2020 году в разы увеличились объемы обустройства освещения (78,8 км в 2019 году по сравнению с 619 км в 2020 году), барьерного ограждения (263 тыс. погонных метров в 2019 году против 515 тыс. п.м в 2020), а также тротуаров (43,5 тыс. п. м в 2019 году против 206 тыс. п. м в 2020-м).

Меньше дороги обходятся и налогоплательщикам.

— Экономия на торгах этого года выросла до 7,8% (средняя экономия за последние 5 лет — 6,2%). Командой Укравтодора проведена огромная работа для того, чтобы уменьшить стоимость проектов еще до того, как они будут закупаться через систему Prozorro, — отмечается в комментарии.

В отличие от предыдущих лет, в этом году такие инструменты, как экспертиза проектов, а также рассмотрение проектов на V секции, использовали по максимуму. Если в 2018 и 2019 годах подобную оценку выборочно проходили проекты нового строительства, реконструкции и капитального ремонта и очень редко — текущего среднего ремонта, то в 2020 году эти меры сделали обязательными для всех проектов.

Ранее на своей странице в Facebook глава Укравтодора Александр Кубрак отметил, что Большая стройка — самый эффективный способ борьбы с коронакризисом. Ведь по данным группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukrainian Economic Outlook, если бы не строительство дорог, то падение ВВП Украины в IV квартале составило бы не 3,7%, а 11%.

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