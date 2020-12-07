За рік дороги стали якіснішими та безпечнішими – Укравтодор

В Укравтодорі розповіли, як знайшли можливість покращити якість доріг, не підвищуючи вартості.

– Дороги стали дешевшими як у загальному обсязі, так і на конкретних ділянках, – Укравтодор.

За час реалізації проекту Велике будівництво в частині будівництва автомобільних доріг українці отримали фундаментально новий підхід до роботи з дорожніми проектами: автомагістралі стали безпечнішими, довговічнішими, а також дешевшими. Про це йдеться в повідомленні Укравтодору за підсумками галузевого заходу Мережа: форум дорожньої галузі.

У відомстві нагадали, що в 2020 році вже побудовано 3900 км доріг державного значення, а також 85 штучних споруд. При цьому 1 км дороги в 2020 році коштує дешевше, ніж у 2019 році.

– Якщо рахувати загалом, з огляду на факт виконання робіт, то в 2019 році за 21,2 млрд грн ми отримали 847 км доріг. Тобто середня вартість 1 км у 2019 році – 25,1 млн грн. У 2020 році за суму 81 млрд грн ми отримали 3926 км доріг (не варто забувати, що ця сума охоплює оновлення 100 мостів, обладнання 25 майданчиків зважування-в-русі), – йдеться в повідомленні.

Додається, що середня вартість 1 км у 2020 році – 20,6 млн грн. Цього року 1 км дешевший на 4,5 млн грн.

За інформацією відомства, реальну економію можна побачити, якщо порівняти ремонти на тій самій дорозі, проте на різних ділянках у різні роки.

– Найбільш ілюстративний приклад – дорога М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка. Це один із основних об’єктів 2018 і 2019. Його також масштабно оновлюють і цьогоріч. Падіння ціни в 2020 році коливається від 6,5 до понад 10 млн грн на км дороги, – зазначили в Укравтодорі.

Глава Укравтодору Олександр Кубрак прокоментував, що цього року оновлюють цілі маршрути, а не ділянки.

– У 2020 році оновлено 10% всієї мережі державних доріг. Це 216 км дороги Київ – Харків, понад 125 км дороги до Станиці Луганської від Сєверодонецька, 92,5 км дороги від Дніпра до Миколаєва, більше за 100 км від Кропивницького до Запоріжжя, майже 135 км від Мукачева до Львова. Уже завершено 28 з 30 запланованих обходів міст, – розповів Олександр Кубрак.

У відомстві зазначають, що дороги стали якіснішими та безпечнішими. 90% проектів цього року – з дорожньою основою. Саме вона забезпечує довговічність експлуатації дорожнього покриття. Цього показника вдалося досягти за рахунок поточного середнього ремонту, де основа посилювалася на 81,2% проектів (для порівняння – у 2018 році таких проектів тільки 45,6%, а у 2019 – 52,7%).

Також у 2020 році в рази збільшилися обсяги облаштування освітлення (78,8 км в 2019 році проти 619 км у 2020 році), бар’єрної огорожі (263 тис. погонних метрів у 2019 році проти 515 тис. п.м у 2020), а також тротуарів (43,5 тис. п. м у 2019 році проти 206 тис. п. м у 2020-му).

Менше дороги обходяться і платникам податків.

– Економія на торгах цього року зросла до 7,8% (середня економія за останні 5 років – 6,2%). Команда Укравтодору провела величезну роботу, щоб зменшити вартість проектів ще до того, як їх закуповуватимуть через систему Prozorro, – наголошується в коментарі.

На відміну від попередніх років, цього року такі інструменти, як експертизу проектів, а також розгляд проектів на V секції, використовували максимально. Якщо в 2018 і 2019 роках таку оцінку вибірково проходили проекти нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту і дуже рідко – поточного середнього ремонту, то в 2020 році зробили ці заходи обов’язковими для всіх проектів.

Раніше на своїй сторінці в Facebook глава Укравтодору Олександр Кубрак зазначив, що Велике будівництво – найефективніший спосіб боротьби з коронакризою. Адже за даними групи макроекономічного аналізу та прогнозування Ukrainian Economic Outlook, якби не будівництво доріг, то падіння ВВП України в IV кварталі становило б не 3,7%, а 11%.

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