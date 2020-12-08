В Киевской области злоумышленники во время задержания бросили гранату в полицейских и открыли стрельбу. В результате этого двое полицейских получили ранения, однако преступников удалось обезвредить.

Фигуранты дела организовывали разбойные нападения на дома и грабили их. Главарем группировки был 28-летний мужчина с Барышевского района. Именно он подыскивал объекты для ограбления, распределял обязанности и делил ворованные деньги.

Во время задержания злоумышленников их лидер начал оказывать активное сопротивление. Он бросил гранату и открыл огонь в сторону правоохранителей.











На Киевщине преступники бросили гранату в полицейских и открыли огонь / 3 фотографии

Полицейские также выстрелили в ответ. Один из преступников получил огнестрельное ранение, а другой травмировался при взрыве. Всех фигурантов дела задержали.

В Запорожье подростки с пистолетом пытались ограбить магазин

На днях правоохранители задержали группу подростков в Запорожье, которые пытались ограбить три магазина. У одного из юношей было оружие, из которого он стрелял на остановке общественного транспорта.