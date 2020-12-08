У Київській області зловмисники під час затримання кинули гранату у поліцейських і відкрили стрілянину. У результаті цього двоє правоохоронців отримали поранення, однак злочинців вдалося знешкодити.

Фігуранти справи організовували розбійні напади на будинки та грабували їх. Ватажком угрупування був 28-річний чоловік з Баришівського району. Саме він підшукував об’єкти для пограбування, розподіляв обов’язки та ділив крадені кошти.

Під час затримання зловмисників їхній лідер почав чинити активний опір. Він кинув гранату та відкрив вогонь у сторону правоохоронців.











На Київщині злочинці кинули гранату в поліцейських і відкрили вогонь / 3 фотографии

Поліцейські також вистрілили у відповідь. Один зі злочинців отримав вогнепальне поранення, а інший травмувався під час вибуху. Наразі всіх фігурантів справи затримано.

У Запоріжжі підлітки з пістолетом намагалися пограбувати крамниці

Днями правоохоронці затримали групу підлітків у Запоріжжі, які намагалися пограбувати три магазини. В одного з юнаків була зброя, з якої він стріляв на зупинці громадського транспорту.