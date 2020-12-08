PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

На Київщині злочинці кинули гранату в поліцейських і відкрили вогонь

У Київській області зловмисники під час затримання кинули гранату у поліцейських і відкрили стрілянину. У результаті цього двоє правоохоронців отримали поранення, однак злочинців вдалося знешкодити.

Фігуранти справи організовували розбійні напади на будинки та грабували їх. Ватажком угрупування був 28-річний чоловік з Баришівського району. Саме він підшукував об’єкти для пограбування, розподіляв обов’язки та ділив крадені кошти.

Під час затримання зловмисників їхній лідер почав чинити активний опір. Він кинув гранату та відкрив вогонь у сторону правоохоронців.

  • Баришівка розбій
  • Баришівка розбій
  • Баришівка розбій
  • Баришівка розбій
  • Баришівка розбій
  • Баришівка розбій
На Київщині злочинці кинули гранату в поліцейських і відкрили вогонь / 3 фотографии

Поліцейські також вистрілили у відповідь. Один зі злочинців отримав вогнепальне поранення, а інший травмувався під час вибуху. Наразі всіх фігурантів справи затримано.

Читайте: На Львівщині вчителька кілька разів вдарила учня: поліція проводить перевірку У Львові зникла військова - поліція оголосила її у розшук На Київщині озброєні бандити пограбували дачний будинок

У Запоріжжі підлітки з пістолетом намагалися пограбувати крамниці

Днями правоохоронці затримали групу підлітків у Запоріжжі, які намагалися пограбувати три магазини. В одного з юнаків була зброя, з якої він стріляв на зупинці громадського транспорту.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка