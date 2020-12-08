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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Наблюдательный совет Укроборонпрома возглавил 81-летний Владимир Горбулин

Новым главой наблюдательного совета ГК Укроборонпром стал Владимир Горбулин.

Соответствующий контракт был подписан при участии новоизбранного гендиректора государственного концерна Юрия Гусева.

Владимир Горбулин — академик и первый вице-президент Национальной академии наук (НАН) Украины, доктор технических наук и профессор.

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В 2014-2018 годах он занимал должность директора Национального института стратегических исследований.

— Важно реализовать эффективную реформу Укроборонпрома и обеспечить развитие ОПК Украины, — отметил академик.

Также в обновленный состав наблюдательного совета Укроборонпрома вошли Валерий Иващенко и Энтони Дж. Тетер.

Судьба Укроборонпрома

3 декабря Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева гендиректором Укроборонпрома, освободив от должности главы Херсонской ОГА.

Во время своей первой пресс-конференции Юрий Гусев сообщил, что ГК Укроборонпром прекратит свое существование в 2021 году.

Государственный концерн был создан 10 лет назад, в декабре 2010 года. В его состав входит более 120 предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

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