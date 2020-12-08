Наглядову раду Укроборонпрому очолив 81-річний Володимир Горбулін

Новим головою наглядової ради ДК Укроборонпром став Володимир Горбулін.

Відповідний контракт було підписано за участі новообраного гендиректора державного концерну Юрія Гусєва.

Володимир Горбулін – академік та перший віце-президент Національної академії наук (НАН) України, доктор технічних наук і професор.

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У 2014-2018 роках він обіймав посаду директора Національного інституту стратегічних досліджень.

– Важливо реалізувати ефективну реформу Укроборонпрому та забезпечити розвиток ОПК України, – зазначив академік.

Також до оновленого складу наглядової ради Укроборонпрому увійшли Валерій Іващенко та Ентоні Дж. Тетер.

Доля Укроборонпрому

3 грудня Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва гендиректором Укроборонпрому, звільнивши з посади очільника Херсонської ОДА.

Під час своєї першої прес-конференції Юрій Гусєв повідомив, що ДК Укроборонпром припинить своє існування у 2021 році.

Державний концерн було створено 10 років тому, в грудні 2010 року. До його складу входить понад 120 підприємств військово-промислового комплексу України.