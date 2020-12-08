В Крыму могут “национализировать” заброшенную недвижимость

Оккупационные власти Крыма могут “национализировать” недвижимость, которую оставили владельцы. Имущество без владельцев планируют передать в муниципальную собственность по инициативе оккупационных администраций.

Об этом заявил так называемый заместитель главы комитета по регистрации и кадастра Алексей Костин.

По его словам, заброшенное имущество могут признать муниципальным через год после регистрации объекта на соответствующий учет.

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— Чтобы реализовать эту возможность глава муниципалитета должен обратиться в суд с требованием признать право муниципальной собственности на это имущество, — отметил Костин.

Кроме того, оккупационная администрация района или города должен подать документы с подтверждением того, что хозяин недвижимости неизвестен или отказался от нее.

Вода в Крыму

В аннексированной Ялте воду местным жителям будут поставлять по часам. К таким шагам прибегают из-за обмеления водохранилищ.

С 14 декабря так называемая администрация города планирует перейти на график подачи воды, который предусматривает, что жители смогут пользоваться ею три часа утром и три часа в вечернее время.