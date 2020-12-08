У Криму можуть “націоналізувати” покинуту нерухомість

Окупаційна влада Криму може “націоналізувати” нерухомість, яку залишили власники. Майно без власників планують передати в муніципальну власність за ініціативою окупаційних адміністрацій.
Про це заявив так званий заступник голови комітету з реєстрації та кадастру Олексій Костін.
За його словами, покинуте майно можуть визнати муніципальним через рік після реєстрації об’єкта на відповідний облік.
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– Щоб реалізувати цю можливість представник муніципалітету повинен звернутися до суду з вимогою визнати право муніципальної власності на дане майно, – зазначив Костін.
Окрім того, окупаційна адміністрація району або міста має подати документи з підтвердженням того, що господар нерухомості невідомий або відмовився від неї.
Вода в Криму
В анексованій Ялті воду місцевим жителям постачатимуть погодинно. До таких кроків вдаються через обміління водосховищ.
З 14 грудня так звана адміністрація міста планує перейти на графік постачання води, який передбачає, що жителі зможуть користуватися нею три години вранці і три години у вечірній час.