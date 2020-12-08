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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Украина может запустить авиасообщение с Кувейтом

Украина может запустить прямое авиасообщение в Кувейт (страна на юго-западе Азии). Об этом шла речь во время встречи заместителя министра иностранных дел Украины Дмитрия Сеника и посла Кувейта Рашида аль-Адвани.

Представитель Украины отметил, что прямое сообщение — одно из главных направлений сотрудничества между странами. Это поможет наладить экономическое сотрудничество.

Также Сеник подчеркнул интерес Украины в увеличении инвестиций иностранных партнеров и улучшения торговых отношений.

Україна та Кувейт

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Украина договорилась о безвизовом режиме с океанической страной

В ноябре Украина сообщила о подписании безвизового режима из Сент-Винсент и Гренадины. Это океаническая государство, находится в южной части Карибского моря.

Источник: МИД

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