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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Україна може запустити авіасполучення з Кувейтом

Україна може запустити пряме авіасполучення до Кувейту (країна на південному заході Азії). Про це йшлося під час зустрічі заступника міністра закордонних справ України Дмитра Сеніка та посла Кувейту Рашида аль-Адвані.

Представник України зазначив, що пряме сполучення – один з головних напрямів співробітництва між країнами. Це допоможе налагодити економічну співпрацю.

Також Сенік підкреслив інтерес України у збільшенні інвестицій іноземних партнерів та покращення торговельних відносин.

Україна та Кувейт

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Україна домовилася про безвіз з океанічною країною

У листопаді Україна повідомила про підписання безвізу з Сент-Вінсент і Гренадини. Це океанічна держава, яка знаходиться у південній частині Карибського моря.

Джерело: МЗС

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