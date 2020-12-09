Во Львове робот Da Vinci впервые прооперировал человека

Впервые во Львове робот Da Vinci прооперировал человека. 50-летний житель Бродов поступил в больницу скорой помощи с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. Ситуация была критической, поэтому медики решили выполнить операцию с использованием роботизированной системы.

Da Vinci — это уникальный робот-хирург, с помощью которого можно делать сложнейшие операции в труднодоступных местах.

— Это событие большой прорыв для хирургии Львова и Украины. До этого такие операции выполняли только частные медучреждения. Теперь это возможно и в нашей коммунальной больнице, — отметил мэр Львова Андрей Садовой.

Удаление аппендикса может уйти в прошлое

Операция по удалению аппендикса может уйти в прошлое после того, как исследование показало, что антибиотики почти столь же эффективны, как и операция.

Врачи разделили 1 500 пациентов, которые внезапно заболели аппендицитом, из-за которого орган отекает и начинает болеть, на две группы.

Половина добровольцев проходила курс антибиотиков, тогда как у остальных орган удалялся при помощи обычной операции.

Источник: Андрей Садовой