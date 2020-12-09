У Львові робот Da Vinci вперше прооперував людину

Вперше у Львові робот Da Vinci прооперував людину. 50-річний мешканець Бродів поступив до лікарні швидкої допомоги з підозрою на шлунково-кишкову кровотечу. Ситуація була критичною, тому медики вирішили виконати операцію з використанням роботизованої системи.

Da Vinci – це унікальний робот-хірург, з допомогою якого можна робити надскладні операції у важкодоступних місцях.

– Це подія великий прорив для хірургії Львова та України. До того такі операції виконували лише приватні медзаклади. Тепер це можливо і в нашій комунальній лікарні, – зазначив мер Львова Андрій Садовий.

Видалення апендикса може відійти в минуле

Операція з видалення апендикса може відійти у минуле після того, як дослідження показало, що антибіотики майже такі ж ефективні, як і операція.

Лікарі розділили 1 500 пацієнтів, які раптово захворіли на апендицит, через який орган набрякає і починає боліти, на дві групи.

Половина добровольців проходила курс антибіотиків, тоді як у решти орган видалявся за допомогою звичайної операції.

Джерело: Андрій Садовий