Кто и зачем расшатывает ситуацию в Закарпатье

Отношения между Украиной и Венгрией давно нельзя назвать идеальными. Главная точка противостояния – украинское Закарпатье, где проживает венгерское национальное меньшинство.

Снова ситуация накалилась еще в октябре во время местных выборов, когда венгерские политики и министры позволяли себе прямо агитировать за партию венгров Украины (КМКС), нарушая тем самым украинское законодательство и вмешиваясь в избирательный процесс. Но оказалось, что это были еще только цветочки, ягодки пошли уже после голосования.

Череда невероятных совпадений

30 ноября СБУ пришла с обысками в офисы Общества венгерской культуры Закарпатья, благотворительного фонда Закарпатский центр экономического развития Эган Эде и в дом руководителя этих организаций, а также лидера Партии венгров Украины (КМКС) Василия или Ласло Брензовича. Через все эти структуры официальный Будапешт финансово поддерживает венгров Закарпатья. Брензович – самый авторитетный венгерский политик в Украине, экс-нардеп Верховной Рады и близкий друг премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

В СБУ давно уже изучают деятельность венгерских фондов и подозревают их в распространении за деньги правительства Венгрии “сепаратистских настроений в Закарпатской области”. В этот раз, по данным ведомства, в ходе обысков обнаружили печатные материалы, популяризирующие идею создания в Закарпатье этнической автономии и включения региона в состав так называемой Великой Венгрии. В частности, СБУ нашла карту, на которой Закарпатье относится к составу Венгрии.

Но просто обысками дело не закончилось. Одновременно с их началом в анонимном YouTube-канале появилось видео, как депутаты Сюртовской ОТО, что под Ужгородом, поют на учредительной сессии сельсовета гимн Венгрии. Видео было снято за неделю до этого, но активно распространятся начало аккурат во время следственных действий СБУ.

В селе Сюртэ, где почти 70% населения — этнические венгры, действительно признали, что после исполнения украинского гимна всегда поют венгерский и никаких проблем, а тем более сепаратизма, в этом не видят. Причем венгерский гимн там называют национальной молитвой, точно так же прокомментировали пение депутатов Сюртовской ОТО и в венгерском посольстве в Украине. Мол, люди молятся, чего вы от них хотите. Не самые убедительные объяснения, так что СБУ выехала с проверками и в Сюртэ.

И на этом парад совпадений не закончился. Одновременно в сеть попал ролик, на котором мужчина в балаклаве и камуфляжной форме на въезде в город Береговое – своеобразную столицу венгров Закарпатья, выкрикивает угрозы в адрес венгерской общины и обещает “прийти за всеми венграми и их детьми”.

Причем делает это все он еще и на фоне флага Правого сектора. В фейковости ролика нет сомнений, причем появился он на Youtube-канале, где много контента о Сербии, а как раз перед обысками в венгерских организациях кто-то передал его венгерским СМИ Закарпатья – и те распространили его как реальную угрозу. Формально все три события не связаны друг с другом.

— Единственное, что их связывает, – все они направлены на искусственное нагнетание конфликтности на Закарпатье. А безумное количество совпадений не позволяет исключить, что скрытая связь между ними все же существует, — констатирует директор Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский.

Дипломатические проблемы

Причем на фейковых видеороликах псевдоугрозы не закончились, начали рассылать закарпатским венграм и письма с призывами “убираться с украинской земли”. Естественно, что Венгрия не могла на эту ситуацию не отреагировать. И Будапешт ответил в своем стиле.

Обыски и видеоролики там назвали наступлением Украины на права венгерской нацменшины, запугиванием и сфабрикованным политическим преследованием. Глава венгерского МИД Петер Сийярто пообещал отстаивать права “закарпатских венгров на всех международных форумах”.

На самом деле этот путь Будапешт опробовал уже достаточно давно. Еще в 2017 году после принятия Украиной нового закона Об образовании, Венгрия, пользуясь принципом консенсуса в НАТО, начала блокировать дальнейшую интеграцию Украины в Альянс и встречи Комиссии Украина-НАТО на политическом уровне, требуя от Киева изменить законодательство.

Блокаду эту никто не поддерживал, и под давлением других государств венгры ослабили позицию. Но сейчас отношения Украины с Альянсом находятся в очень чувствительной фазе – мы не теряем надежд получить план действий по членству в НАТО. А Сийярто на заседании Североатлантического совета – руководящего органа Альянса заявил о разжигании антивенгерской ненависти как политике украинского правительства, что, по его словам, “неприемлемо со стороны страны, которая говорит, что хочет стать ближе к НАТО”.

Вот только антиукраинская риторика Венгрии всем в Альянсе уже изрядно поднадоела. Так что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киев и Будапешт должны решить конфликт в двустороннем порядке, без привлечения альянса.

На этом Сийярто не остановился и пошел жаловаться на украинцев дальше. Потребовал от ОБСЕ направить мониторинговую миссию в Закарпатье для защиты прав венгров, а также поднял вопрос венгерского меньшинства в Украине на заседании глав МИД Евросоюза. Однако и тут Будапешт ждала неудача. ОБСЕ направлять миссию в Закарпатье не собирается. В ЕС никто обсуждение вопроса Закарпатья тоже не поддержал.

Тогда венгры решили действовать сами, и правящая в стране партия Фидес опубликовала заявление о том, что Киев создал в Закарпатье ни много ни мало “ситуацию гражданской войны”. Возможно, таким громким заявлением Фидес пытался отвлечь внимание венгров от скандала в самой партии, представитель которой попался на гей-оргии в Брюсселе во время карантина.

Искать внешних врагов, мобилизуя тем самым свой электорат в период кризисов, — излюбленная тактика Фидеса. Но тут и она не сработала. ЛГБТ-скандал имел такой мощный эффект, что венграм было совсем не до украинцев. Тем более, когда на гей-вечеринке попался один из главных публичных поборников традиционных ценностей в стране.

Тем не менее негативный фон для Украины на международной арене события в Закарпатье все равно создают. И кому может быть выгодна такая ситуация?

Уши России

Тому, кто постоянно рассказывает о якобы гражданских и этнических войнах внутри Украины, — нашему восточному соседу. Очевидно, что не обошлось без Москвы и в нынешнем конфликте. В фейковом видео с угрозами венграм, человек в камуфляже и флагом Правого сектора заканчивает свое выступление зигованием, чего никогда не делают реальные участники ПС, но что вполне укладывается в российское представление об украинских националистах.

— Режиссура такая, очень в стиле мальчика в трусиках. Мы видим в этом только российский интерес. Все подводится к тому, будто бы Украину давно захлестнула гражданская война на всех фронтах, — отмечает пресс-секретарь Правого сектора Дана Виноградова.

Подтверждает российский след в маскарадном ролике и Национальная полиция Украины.

— Нам точно известно, что это (на ролике, — Ред.) гражданин соседнего государства. На территории Западной Украины он находился исключительно в период записи ролика, а в день опубликования видео покинул пределы Украины, — сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

На самом деле Россия давно уже замечена в провокациях на Закарпатье, призванных поссорить украинцев и венгров. Самый яркий пример — поджог офиса Общества венгерской культуры Закарпатья в феврале 2018 года, следы которого в итоге привели в Москву.

— В феврале 2018 года, в период наибольшего обострения между Украиной и Венгрией, дважды взрывали, поджигали здание. Эту акцию заказали пророссийские силы, — вспоминает Тужанский.

В нынешнем украино-венгерском скандале выгодополучатель, по мнению эксперта, тоже только один.

— Единственный игрок, который выиграет от дальнейшего развития конфликта, – это Россия, которая получит почву для продвижения любимого нарратива о притеснениях меньшинств в Украине, — констатирует он.

Гибридная война Украины с Россией продолжается на всех фронтах и вдалеке от совместных границ.