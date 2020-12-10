Хто та чому розхитує ситуацію на Закарпатті

Відносини між Україною та Угорщиною давно не можна назвати ідеальними. Головна точка протистояння – українське Закарпаття, де проживає угорська національна меншина.

Знову ситуація загострилася ще в жовтні під час місцевих виборів, коли угорські політики й міністри дозволяли собі прямо агітувати за партію угорців України (КМКС), порушуючи тим самим українське законодавство і втручаючись у виборчий процес. Але виявилося, що це були ще тільки квіточки, ягідки пішли вже після голосування.

Низка неймовірних збігів

30 листопада СБУ прийшла з обшуками в офіси Товариства угорської культури Закарпаття, благодійного фонду Закарпатський центр економічного розвитку Еган Еде і в будинок керівника цих організацій, а також лідера Партії угорців України (КМКС) Василя або Ласло Брензовича. Через всі ці структури офіційний Будапешт фінансово підтримує угорців Закарпаття. Брензович – найавторитетніший угорський політик в Україні, екс-нардеп Верховної Ради і близький друг прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

У СБУ давно вже вивчають діяльність угорських фондів і підозрюють їх в поширенні за гроші уряду Угорщини “сепаратистських настроїв у Закарпатській області”. Цього разу, за даними відомства, під час обшуків виявили друковані матеріали, які популяризують ідею створення в Закарпатті етнічної автономії і включення регіону до складу так званої Великої Угорщини. Зокрема, СБУ знайшла карту, на якій Закарпаття належить до складу Угорщини.

Але просто обшуками справа не закінчилася. Одночасно з їх початком в анонімному YouTube-каналі з’явилося відео, як депутати Сюртівської ОТГ, що під Ужгородом, співають на установчій сесії сільради гімн Угорщини. Відео було знято за тиждень до цього, але почало активно поширюватися акурат під час слідчих дій СБУ.

У селі Сюрте, де майже 70% населення етнічні угорці, справді визнали, що після виконання українського гімну завжди співають угорський і жодних проблем, а тим паче сепаратизму, в цьому не бачать. Причому угорський гімн там називають національною молитвою. Так само прокоментували співи депутатів Сюртівської ОТГ і в угорському посольстві в Україні. Мовляв, люди моляться, чого ви від них хочете. Не дуже переконливе пояснення, тож СБУ виїхало з перевірками і в Сюрте.

І на цьому парад збігів не закінчився. Одночасно в мережу потрапив ролик, на якому людина в балаклаві і камуфляжній формі на в’їзді в місто Берегове – своєрідну столицю угорців Закарпаття, вигукує погрози на адресу угорської громади і обіцяє “прийти за всіма угорцями та їхніми дітьми”. Причому робить це все вона ще й на тлі прапора Правого сектору.

У фейковості ролика немає сумнівів, причому з’явився він на Youtube-каналі, де багато контенту про Сербію, а якраз перед обшуками в угорських організаціях хтось передав його угорським ЗМІ Закарпаття – і ті поширили його як реальну погрозу. Формально всі три події не пов’язані одна з одною.

— Єдине, що їх пов’язує – всі вони спрямовані на штучне нагнітання конфліктності на Закарпатті. А божевільна кількість збігів не дозволяє виключити, що прихований зв’язок між ними все ж існує, – констатує директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський.

Дипломатичні проблеми

Причому на фейкових відеороликах псевдопогрози не закінчилися, почали розсилати закарпатським угорцям і листи із закликами “забиратися з української землі”. Зрозуміло, що Угорщина не могла на цю ситуацію не відреагувати. І Будапешт відповів у своєму стилі.

Обшуки і відеоролики там назвали наступом України на права угорської нацменшини, залякуванням і сфабрикованими політичними переслідуваннями. Глава угорського МЗС Петер Сійярто пообіцяв відстоювати права “закарпатських угорців на всіх міжнародних форумах”.

Насправді цей шлях Будапешт випробував уже доволі давно. Ще в 2017 році після ухвалення Україною нового закону Про освіту, Угорщина, користуючись принципом консенсусу в НАТО, почала блокувати подальшу інтеграцію України в Альянс і зустрічі Комісії Україна-НАТО на політичному рівні, вимагаючи від Києва змінити законодавство.

Блокаду цю ніхто не підтримував, і під тиском інших держав угорці послабили позицію. Але зараз відносини України з Альянсом перебувають у дуже чутливій фазі – ми не втрачаємо надії отримати план дій щодо членства в НАТО. А Сійярто на засіданні Північноатлантичної ради – керівного органу Альянсу заявив про політику українського уряду з розпалювання антиугорської ненависті, що, за його словами, “неприйнятно з боку держави, яка говорить, що хоче стати ближчою до НАТО”.

Ось тільки антиукраїнська риторика Угорщини всім в Альянсі вже неабияк набридла. Тож генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Київ і Будапешт мають вирішити конфлікт у двосторонньому форматі, без залучення Альянсу.

На цьому Сійярто не зупинився і пішов скаржитися на українців далі. Зажадав від ОБСЄ направлення моніторингової місії на Закарпаття для захисту прав угорців, а також порушив питання угорської меншини в Україні на засіданні керівників МЗС країн Євросоюзу. Однак і тут Будапешт спіткала невдача. ОБСЄ направляти місію в Закарпаття наміру не має. В ЄС ніхто обговорення питання Закарпаття теж не підтримав.

Тоді угорці вирішили діяти самостійно, і правляча в країні партія Фідес опублікувала заяву про те, що Київ створив у Закарпатті “ситуацію громадянської війни”. Можливо, такою гучною заявою Фідес намагався відвернути увагу угорців від скандалу в самій партії, представник якої попався на гей-оргії в Брюсселі під час карантину.

Шукати зовнішніх ворогів, мобілізуючи тим самим свій електорат у період криз, – улюблена тактика Фідес. Але тут і вона не спрацювала. ЛГБТ-скандал мав такий потужний ефект, що угорцям було зовсім не до українців. Тим паче, коли на гей-вечірці попався один з головних публічних поборників традиційних цінностей в країні.

Проте негативний фон для України на міжнародній арені події в Закарпатті все одно створюють. І кому може бути вигідна така ситуація?

Вуха Росії

Тому, хто постійно розповідає про нібито громадянські і етнічні війни всередині України, – нашому східному сусіду. Очевидно, що не обійшлося без Москви і в нинішньому конфлікті. У фейковому відео з погрозами угорцям, людина в камуфляжі і прапором Правого сектору закінчує свій виступ зигуванням, чого ніколи не роблять реальні учасники ПС, але що цілком укладається в російське уявлення про українських націоналістів.

— Режисура така, дуже в стилі хлопчика в трусиках. Ми бачимо в цьому тільки російський інтерес. Все підводиться до того, ніби Україну давно захлеснула громадянська війна на всіх фронтах, – зазначає прес-секретар Правого сектору Дана Виноградова.

Підтверджує російський слід у маскарадному ролику і Національна поліція України.

— Нам точно відомо, що це (на ролику, – Ред.) громадянин сусідньої держави. На території Західної України він перебував виключно в період запису ролика, а в день опублікування відео залишив межі України, – повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко.

Насправді Росія давно вже помічена в провокаціях на Закарпатті, покликаних посварити українців і угорців. Найяскравіший приклад – підпал офісу Товариства угорської культури Закарпаття в лютому 2018 року, сліди якого в підсумку привели до Москви.

— У лютому 2018 року, в період найбільшого загострення між Україною та Угорщиною, двічі підривали, підпалювали будівлю. Цю акцію замовили проросійські сили, – згадує Тужанський.

У нинішньому українсько-угорському скандалі вигодонабувач, на думку експерта, теж лише один.

— Єдиний гравець, який виграє від подальшого розвитку конфлікту, – це Росія, яка отримує ґрунт для просування улюбленого наративу про утиски меншин в Україні, – констатує він.

Гібридна війна України з Росією триває на всіх фронтах і далеко від спільних кордонів.