Венецианская комиссия дала рекомендации по реформированию КСУ

Венецианская комиссия обнародовала свое решение в отношении реформы Конституционного суда Украины, предоставив конкретные рекомендации.

— Парламенту следует рассмотреть возможность более четко выразить свое предполагаемое намерение ограничить объем сфер КС по конкретным вопросам, поставленным сторонами, – говорится в решении.

ВК также рекомендует обязать КС указать конкретные причины признания неконституционным каждого отдельного положения закона. Дисциплинарная процедура должна регулироваться законом о КС с более подробными деталями, изложенными в Правилах процедуры.

Следует дать более четкое и подробное определение конфликта интересов.

— Решения о (само)отводах и их обоснование должны быть четко изложены в основном решении, принятом судом, либо отдельным публичным процессуальным решением или постановлением. Требование кворума должно быть уменьшено в тех случаях, когда кворума нет из-за отвода судей, — отмечают в ВК.

Парламенту следует рассмотреть возможность принятия закона, детализирующего последствия для судей КС за несоблюдение положения закона об отзыве, в том числе о возбуждении публичного дисциплинарного производства и решений в отношении судей КСУ.

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Венецианская комиссия рекомендует заполнить вакансии в КС только после улучшения системы назначений.

В целях деполитизации состава КС судьи по депутатской квоте должны избираться квалифицированным большинством. Для этого на более позднем этапе потребуется конституционная поправка. Полезной практической мерой было бы то, чтобы вновь назначенные судьи КС прошли специальную, в том числе, международную подготовку по толкованию конституционных вопросов.

В процессе реформирования КС с ним следует должным образом консультироваться по всем аспектам реформы. В свете конкретной ситуации в Украине Конституционному суду следует проявлять некоторую сдержанность, если измененные положения будут обжалованы в суде. ВК готова помочь в этом вопросе.

Венеційська комісія опублікувала висновки щодо реформи КСУ

Решение КСУ об отмене ответственности

27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за декларирование недостоверной информации.

Из-за этого ряд дел, связанных с недостоверной информацией в декларациях, закрыли.

Тогда президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, в котором предложил уволить судей, принявших это решение.

Но позже комитет по вопросам правоохранительной деятельности наработал компромиссный вариант, который не предусматривает восстановление уголовной ответственности, но все же предлагает наказывать чиновников другим способом.