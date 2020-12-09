Венецианская комиссия дала оценку решению КСУ

Венецианская комиссия опубликовала срочное совместное с Генеральным директоратом по правам человека и соблюдению законности Совета Европы заключение о законодательной ситуации в отношении механизмов противодействия коррупции в соответствии с решением Конституционного суда Украины.

По мнению комиссии, Верховная Рада и исполнительная власть должны уважать роль Конституционного суда как хранителя Конституции и должны выполнять его решения.

Венецианская комиссия признает, что решение КСУ от 27 октября не имеет четкой аргументации, не имеет твердой основы в международном праве и, возможно, было запятнено серьезной процедурной ошибкой — нерешенным вопросом о конфликте интересов некоторых судей.

— Это достойно сожаления не только из-за немедленных негативных последствий этого решения для борьбы с коррупцией в Украине, но также потому, что такие решения подрывают общественное доверие к конституционному правосудию в целом, — подчеркнули в Венецианской комиссии.

На этом фоне Венецианская комиссия предлагает Верховной Раде рассмотреть следующие решения:

Что касается статьи 366-1 Уголовного кодекса, признанной Конституционным судом недействительной, следует восстановить , но закон может более подробно указать санкции, соответствующие степени уголовной ответственности, с сохранением, например, наказания в виде тюремного заключения для случаев выше определенного порога и в случае таких действий с умыслом;

, но закон может более подробно указать санкции, соответствующие степени уголовной ответственности, с сохранением, например, наказания в виде тюремного заключения для случаев выше определенного порога и в случае таких действий с умыслом; Что касается полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции проверять декларации, все свои полномочия в отношении государственных должностных лиц, кроме судей, могут быть восстановлены, поскольку на них не влияют доводы КСУ в своем решении;

Что касается полномочий НАПК по отношению к судьям, могут быть предусмотрены дополнительные гарантии, а именно внесены в закон для защиты от возможных злоупотреблений:

Независимость НАКП на практике и общественный контроль за ее деятельностью должны быть улучшены в соответствии с рекомендациями GRECO;

Некоторые следственные полномочия НАПК могут быть сформулированы более точно и в узком смысле, или специальные исключения и процессуальные гарантии в отношении могут быть назначены судьи;

Чтобы оградить судей от возможных злоупотреблений со стороны НАПК, закон может предусматривать для надзора за деятельностью НАБУ в отношении судей либо в форме механизма рассмотрения жалоб, или в форме регулярных отчетов НАПК в соответствующий судебный орган.

Венеціанська комісія дала оцінку рішенню КСУ

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Решение КСУ об отмене ответственности

27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за декларирование недостоверной информации.

Из-за этого ряд дел, связанных с недостоверной информацией в декларациях, закрыли.

Тогда президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, в котором предложил уволить судей, принявших это решение.

Но позже комитет по вопросам правоохранительной деятельности наработал компромиссный вариант, который не предусматривает восстановление уголовной ответственности, но все же предлагает наказывать чиновников другим способом.