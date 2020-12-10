Венеціанська комісія дала рекомендації щодо реформування КСУ

Венеціанська комісія оприлюднила своє рішення щодо реформи Конституційного суду України, надавши конкретні рекомендації.

– Парламенту слід розглянути можливість чіткіше висловити свій передбачуваний намір обмежити обсяг сфер КС з конкретних питань, порушених сторонами, – йдеться в рішенні.

ВК також рекомендує зобов’язати КС вказати конкретні причини визнання неконституційним кожного окремого положення закону. Дисциплінарна процедура повинна регулюватися законом про КС з більш докладними деталями, викладеними в Правилах процедури.

Варто дати більш чітке і докладний визначення конфлікту інтересів.

– Рішення про (само) відвід і їх обгрунтування повинні бути чітко викладені в основному рішенні суду або окремим публічним процесуальним рішенням чи постановою. Вимогу кворуму повинно бути зменшено в тих випадках, коли його немає через відведення суддів, – відзначають в ВК.

Парламенту слід розглянути можливість ухвалення закону, що деталізує наслідки для суддів КС за недотримання положення закону про відкликання, зокрема про порушення публічного дисциплінарного провадження та рішень щодо суддів КСУ.

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Венеціанська комісія рекомендує заповнити вакансії в КС тільки після поліпшення системи призначень.

З метою деполітизації складу КС судді за депутатською квотою повинні обиратися кваліфікованою більшістю. Для цього на більш пізньому етапі буде потрібна конституційна поправка. Корисною практичною мірою було б те, щоб новопризначені судді КС пройшли спеціальну, зокрема, міжнародну підготовку з тлумачення конституційних питань.

У процесі реформування КС з ним слід належним чином проводити консультації з усіх аспектів реформи. У світлі конкретної ситуації в Україні Конституційному суду слід проявляти деяку стриманість, якщо змінені положення будуть оскаржені в суді. ВК готова допомогти в цьому питанні.

Венеційська комісія опублікувала висновки щодо реформи КСУ

Рішення КСУ про скасування відповідальності

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації.

Через це низку справ, які пов’язані з недостовірною інформацією у деклараціях, закрили.

Тоді президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, у якому запропонував звільнити суддів, які ухвалили це рішення.

Але пізніше комітет з питань правоохоронної діяльності напрацював компромісний варіант, який не передбачає відновлення кримінальної відповідальності, але все ж пропонує карати службовців в інший спосіб.