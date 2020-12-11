Геращенко предлагает повысить зарплату полицейским

В Украине есть несоответствие заработной платы полицейского и его нагрузках в работе, поэтому нужно повышать зарплату работникам полиции.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на первой ежегодной международной конференции 11 декабря.

— У нас есть определенное несоответствие зарплаты следователя в 12-14 тыс. грн. с нагрузкой, которая на него идет с тем, что не можем долго удерживать на работе людей, которые работают по 14 тыс. грн. Они должны распутывать очень сложные схемы с участием преступников, которых защищают адвокаты, а они зарабатывают сотни тысяч гривен в месяц. Поэтому нужно повышать уровень зарплаты полицейским, — отметил Геращенко.

Читайте: Коронакризис увеличил разрыв между зарплатой мужчин и женщин

Он привел статистику для сравнения зарплат, которые за год получают сотрудники различных правоохранительных органов, и подчеркнул, что зарплата полицейского в год и зарплата сотрудника НАБУ за год различаются в пять-шесть раз.

По его словам, дела, которые распутывает полиция, бывают не менее сложными и не менее важными, чем у сотрудников НАБУ.

Также Геращенко добавил, что реформы должны происходить не только в полиции, а еще в прокуратуре и в судебной системе.

В Украине выросли зарплаты и пенсии

В связи с ростом прожиточного минимума в Украине от 1 декабря выросли пенсии и зарплаты. Прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц выросли на 71 грн — с 2 118 грн до 2 189 грн.

Минимальная зарплата в декабре осталась на уровне 5 тыс. грн.

Размер максимальной пенсии выросли на 570 грн — от 17 120 грн до 17 690 грн.