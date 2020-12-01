Изменения с 1 декабря: вырастут зарплаты, пенсии и пособия

В связи с ростом прожиточного минимума в Украине от 1 декабря вырастут пенсии и зарплаты.

Что изменится в Украине с 1 декабря 2020 года и в течение месяца — читайте в материале Фактов ICTV.

Карантин

В Украине с 1 декабря могут продлить карантин выходного дня, который был введен, предварительно, до конца осени.

25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что об усилении карантина сейчас речь не идет, следовательно, самый вероятный сценарий — продление жесткого карантина на выходных.

Впрочем, полный локдаун может угрожать в декабре, ведь правительство разрабатывает план реагирования на возможные сценарии распространения коронавируса во время новогодних праздников.

Соцвыплаты

С 1 декабря вырастет прожиточный минимум, а значит, большими станут зарплаты, пенсии и пособия.

Прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц вырастет на 71 грн — с 2 118 грн до 2 189 грн.

Для основных социальных и демографических групп населения новый прожиточный минимум составит:

на детей в возрасте до 6 лет – 1 921 грн;

детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2 395 грн;

трудоспособных лиц – 2 270 грн;

лиц, утративших трудоспособность, — 1 769 грн.

Пенсия

Вырастет минимальная пенсия, после чего пенсионеры будут получать не менее 1 769 грн, то есть на 57 грн больше.

Какие выплаты пенсионерам будут увеличены:

минимальные размеры пенсии по возрасту (при наличии страхового стажа 20 лет у женщин, 25 лет у мужчин — для пенсий, назначенных до 01.10.2011 и 30 лет у женщин, 35 лет у мужчин — для пенсий, назначенных после 01.10.2011);

минимальные размеры пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца;

минимальные размеры пенсионных выплат шахтерам, инвалидам войны, участникам боевых действий, людям с инвалидностью, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы;

размеры надбавок и повышений, которые зависят от размера прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность:

пенсии за особые заслуги по закону Украины О пенсиях за особые заслуги перед Украиной;

повышения, предусмотренные законами Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты и О жертвах нацистских преследований;

ежемесячная государственная адресная помощь людям с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий ЧАЭС и на уход инвалидам войны и участникам боевых действий.

Также будет произведен перерасчет надбавок лицам, имеющим статусы: Почетный донор СССР и Почетный донор Украины. Размер надбавки возрастет с 202,70 грн (2027 х 10%) до 218,90 грн (2 189 х 10%).

Размер максимальной пенсии вырастет на 570 грн — с 17 120 грн до 17 690 грн.

Перерасчет производится автоматически и не требует личного обращения.

Зарплата

Минимальная зарплата прямо не привязана к прожиточному минимуму, поэтому в декабре останется на уровне 5 тыс. грн.

Зато вырастет сумма оплаты труда бюджетников, которую проиндексируют.

Как изменятся некоторые из окладов с 1 декабря:

11 тарифная ставка — вырастет с нынешних 4 383 грн до 4 472 грн;

15 тарифная ставка — вырастет с нынешних 5 740 грн до 5 857 грн;

24 тарифная ставка — вырастет с нынешних 9 701 грн до 9 897 грн.

Читайте: Почему в Украине перенесли увеличение минимальной зарплаты

Алименты

Минимальный размер алиментов не может быть меньше 50% прожиточного минимума для соответствующей категории:

для детей до 6 лет — 960,5 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 1 197,5 грн.

Рекомендуемые выплаты, к которым суд может обязать, вдвое выше – 1 921 грн и 2 395 грн соответственно.

Пособие по безработице

Благодаря росту показателя прожиточного минимума украинцы смогут получить более высокий размер пособия по безработице.

Максимальный размер таких выплат с 1 декабря составит 9 080 грн.

Тарифы

Цена на электроэнергию подорожает с 1 декабря для промышленности, что затронет и рядовых украинцев. В Украине подорожает стоимость транспортировки электроэнергии на предприятия промышленности на 30% с 240,23 грн до 312,76 грн за МВт-час.

Эксперты говорят, что быстрое повышение стоимости света станет ударом не только для промышленности, но и для простых украинцев, поскольку повлияет на курс доллара и инфляцию.

Цена газа для населения не изменится. Нафтогаз Украины сохранил на декабрь цену на природный газ для населения на уровне 6,33 грн/куб. м (с НДС, без учета стоимости распределения и доставки.

Также сохранится цена по тарифу Годовой на уровне 6,45 грн/куб. м газа (с НДС, без учета стоимости распределения и доставки).

Банки

Банки начнут принимать электронные паспорта при кассовых операциях. С 1 декабря для осуществления любых операций кассиры банка смогут принимать от клиентов цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в приложении Дія для их идентификации и верификации.

Телевидение

Киевстар изменит стоимость пакетов услуги Киевстар ТВ. С 1 декабря вводятся новые пакеты услуг Киевстар ТВ для абонентов мобильной связи, услуги Домашний интернет, а также тарифов Все вместе.

В связи с этим пакет Базовый будет закрыт для новых подключений и переименован в Стартовый.

Абоненты, подключившие этот пакет до 30 ноября 2020 года включительно, продолжат обслуживаться на тех же условиях.

Для украинцев за рубежом

С 1 декабря обладатели гуманитарных виз в Польшу могут получить разрешение на работу. Украинцы, находящиеся в Польше на основании так называемых гуманитарных виз, смогут претендовать на официальное трудоустройство. Заявление на получение разрешения на работу будут рассматриваться в воеводских управлениях.