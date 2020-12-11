Геращенко пропонує підвищити зарплату поліцейським

В Україні є невідповідність заробітної плати поліцейського і його навантаження в роботі, тому потрібно підвищувати зарплату працівникам поліції.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на першій щорічній міжнародній конференції 11 грудня.

– У нас є певна невідповідність зарплати слідчого в 12-14 тис. грн. із навантаженням, яке на нього йде, з тим, що не можемо довго утримувати на роботі людей, які працюють за 14 тис. грн. Вони повинні розплутувати дуже складні схеми за участю злочинців, яких захищають адвокати, а вони заробляють сотні тисяч гривень на місяць. Тож потрібно підвищувати рівень зарплати поліцейським, – зазначив Геращенко.

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Він привів статистику для порівняння зарплат, які за рік отримують співробітники різних правоохоронних органів, і наголосив, що зарплата поліцейського за рік і зарплата співробітника НАБУ за рік відрізняються уп’ятеро-вшестеро.

За його словами, справи, які розплутує поліція, бувають не менш складні та важливі, ніж у співробітників НАБУ.

Також Геращенко додав, що реформи мають відбуватися не лише в поліції, а ще і в прокуратурі та в судовій системі.

В Україні зросли зарплати та пенсії

У зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму в Україні від 1 грудня зросли пенсії та зарплати. Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць зросли на 71 грн – із 2 118 грн до 2 189 грн.

Мінімальна зарплата у грудні залишилася на рівні 5 тис. грн.

Розмір максимальної пенсії зросли на 570 грн – від 17 120 грн до 17 690 грн.