Правосудие неотвратимое! Гаага начнет расследовать военные преступления на Донбассе и в Крыму

Офис прокурора Международного уголовного суда завершил предварительное изучение событий в Украине, связанных с международным вооруженным конфликтом на Донбассе и в Крыму.

Прокурор МУС Фату Бенсуда в Гааге сообщила, что теперь Судебная палата должна открыть полноценное расследование фактов совершения военных преступлений и преступлений против человечности в условиях вооруженного конфликта.

— Речь идет об убийствах, насильственных исчезновениях, пытках, преследованиях украинцев из-за политического и религиозного убеждения, принудительной депортации населения на материковую часть Украины и колонизацию полуострова, — рассказали в Офисе генерального прокурора Украины.

Все эти серьезные нарушения норм международного гуманитарного и уголовного права анализировались МКС в течение последних пяти лет.

— Я высоко ценю то сотрудничестве, которое налажено между Офисом прокурора Международного уголовного суда и Офисом генерального прокурора. И я надеюсь, что эффективное взаимодействие будет продолжится и в дальнейшем, — отметила Фату Бенсуда.

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов подтвердил готовность Украины продолжать двустороннее сотрудничество и назвал решение ОП МКС чрезвычайно важным.

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Это следующий шаг для обеспечения правосудия и привлечения к ответственности виновных в совершении самых тяжких преступлений, известных человечеству, на территории Крыма и Донбасса.

— Доказательства, собранные национальными правоохранительными органами и прокуратурой совместно с украинскими и международными неправительственными организациями, стали достаточным основанием и убедительными аргументами для высшей международной инстанции в сфере уголовной юстиции. Поэтому, вера в международное право и в дальнейшем будет вдохновлять украинцев. Никто не избежит наказания. Выражаю благодарность за оказанную поддержку Министерству иностранных дел Украины, прежде всего посольству Украины в Королевстве Нидерланды, — отметил Мамедов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что международное правосудие не быстрое, но неотвратимое.

— В 2015 году Украина обратилась в Международный уголовный суд в Гааге по военным преступлениям и преступлениям против человечности на востоке Украины и в Крыму. Прокуроры изучили документы и сегодня объявили историческое решение: есть все основания для начала официального расследования. Наступит день, когда российские преступники обязательно предстанут перед судом, — отметил Кулеба.

Урегулирование конфликта на Донбассе

Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) 9 декабря, в годовщину Парижского саммита лидеров стран нормандского формата, обнародовала план действий для урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе и восстановления мира.

ТКГ планирует освободить удерживаемых лиц, обеспечить полный и безусловный допуск международных организаций, открыть функционирование пунктов пропуска через линию разграничения, продолжить обсуждать рабочие предложения Украины по выполнению политических аспектов общих согласованных выводов Парижского саммита от 9 декабря 2019 года.