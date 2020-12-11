Правосуддя невідворотне! Гаага почне розслідувати воєнні злочини на Донбасі та в Криму

Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду завершив попереднє вивчення подій в Україні, пов’язаних з міжнародним збройним конфліктом на Донбасі та в Криму.

Прокурор МКС Фату Бенсуда в Гаазі повідомила, що тепер Судова палата повинна відкрити повноцінне розслідування фактів вчинення воєнних злочинів та злочинів проти людяності в умовах збройного конфлікту.

– Йдеться, зокрема, про вбивства, насильницькі зникнення, катування, переслідування українців за політичними та релігійними переконаннями, примусову депортацію населення Криму на материкову частину України та колонізацію півострова, – розказали в Офісі генерального прокурора України.

Всі ці серйозні порушення норм міжнародного гуманітарного та кримінального права аналізувались МКС протягом останніх п’яти років.

– Я високо ціную ту співпрацю, що налагоджена між Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду та Офісом генерального прокурора. І я сподіваюсь, що ефективна взаємодія продовжиться і надалі, – зазначила Фату Бенсуда.

Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов підтвердив готовність України продовжувати двосторонню співпрацю та назвав рішення ОП МКС надзвичайно важливим.

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Це наступний крок для забезпечення правосуддя та притягнення до відповідальності винних у вчиненні найтяжчих злочинів, відомих людству, на території Криму та Донбасу.

– Докази, зібрані національними правоохоронними органами та прокуратурою спільно з українськими та міжнародними неурядовими організаціями, стали достатньою підставою та переконливими аргументами для найвищої міжнародної інстанції у сфері кримінальної юстиції. Тож, віра в міжнародне право і надалі надихатиме українців. Ніхто не має уникнути покарання. Висловлюю вдячність за надану підтримку Міністерству закордонних справ України, насамперед посольству України в Королівстві Нідерланди, – зазначив Мамедов.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що міжнародне правосуддя не швидке, але невідворотне.

– У 2015 Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду у Гаазі щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності на сході України та в Криму. Прокурори вивчили документи та сьогодні оголосили історичне рішення: є всі підстави для початку офіційного розслідування. Настане день, коли російські злочинці обов’язково постануть перед судом, – зазначив Кулеба.

Врегулювання конфлікту на Донбасі

Українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі (ТКГ) 9 грудня, у річницю Паризького саміту лідерів країн нормандського формату, оприлюднила план дій для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі та відновлення миру.

ТКГ планує звільнити утримуваних осіб, забезпечити повний та безумовний допуск міжнародних організацій, відкрити функціонування пунктів пропуску через лінію розмежування, продовжити обговорювати робочі пропозиції України щодо виконання політичних аспектів загальних узгоджених висновків Паризького саміту від 9 грудня 2019 року.