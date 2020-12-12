Разумков, Стефанчук и Лерос: правительство РФ расширило санкционный список

Российское правительство расширило санкционный список против Украины и прибавил туда политиков, которые входят в парламент нынешнего созыва.

Всего в перечне находится 849 человек. В последнюю версию списка добавили:

спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова;

первого заместителя спикера парламента Руслана Стефанчука;

главу делегации Украины в ПАСЕ Елизавету Ясько;

депутата фракции Слуга народа Андрея Геруса;

депутата фракции СН Александру Качура;

депутата фракции СН Максима Бужанского;

депутата партии СН Гео Лероса;

депутата фракции СН Ольгу Василевскую-Смаглюк.

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Согласно документу, правительство России блокирует их безналичные средства, бездокументарные ценные бумаги и имущество на территории РФ, а также запрещает вывозить из страны капитал.

Источник: Кабмин РФ