Разумков, Стефанчук и Лерос: правительство РФ расширило санкционный список

Российское правительство расширило санкционный список против Украины и прибавил туда политиков, которые входят в парламент нынешнего созыва.
Всего в перечне находится 849 человек. В последнюю версию списка добавили:
- спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова;
- первого заместителя спикера парламента Руслана Стефанчука;
- главу делегации Украины в ПАСЕ Елизавету Ясько;
- депутата фракции Слуга народа Андрея Геруса;
- депутата фракции СН Александру Качура;
- депутата фракции СН Максима Бужанского;
- депутата партии СН Гео Лероса;
- депутата фракции СН Ольгу Василевскую-Смаглюк.
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Согласно документу, правительство России блокирует их безналичные средства, бездокументарные ценные бумаги и имущество на территории РФ, а также запрещает вывозить из страны капитал.
Источник: Кабмин РФ