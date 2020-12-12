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Факты / Украина / Политика
Софія Телішевська |

Разумков, Стефанчук и Лерос: правительство РФ расширило санкционный список

Российское правительство расширило санкционный список против Украины и прибавил туда политиков, которые входят в парламент нынешнего созыва.

Всего в перечне находится 849 человек. В последнюю версию списка добавили:

  • спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова;
  • первого заместителя спикера парламента Руслана Стефанчука;
  • главу делегации Украины в ПАСЕ Елизавету Ясько;
  • депутата фракции Слуга народа Андрея Геруса;
  • депутата фракции СН Александру Качура;
  • депутата фракции СН Максима Бужанского;
  • депутата партии СН Гео Лероса;
  • депутата фракции СН Ольгу Василевскую-Смаглюк.

Читайте: Кто попал под санкции РФ против Украины (СПИСОК)

Согласно документу, правительство России блокирует их безналичные средства, бездокументарные ценные бумаги и имущество на территории РФ, а также запрещает вывозить из страны капитал.

Источник: Кабмин РФ

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