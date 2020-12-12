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Факти / Україна / Політика
Софія Телішевська |

Разумков, Стефанчук і Лерос: уряд РФ розширив санкційний список

Російський уряд розширив санкційний список проти України та додав туди політиків, які входять в парламент чинного скликання.

Загалом у переліку перебуває 849 людей. В останню версію списку додали:

  • спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова;
  • першого заступника спікера парламенту Руслана Стефанчука;
  • главу делегації України в ПАРЄ Єлизавету Ясько;
  • депутата фракції Слуга народу Андрія Геруса;
  • депутата фракції СН Олександру Качуру;
  • депутата фракції СН Максима Бужанського;
  • депутата партії СН Гео Лероса;
  • депутата фракції СН Ольгу Василевську-Смаглюк.

Читайте: Хто потрапив під санкції РФ проти України (СПИСОК)

Відповідно до документу, уряд Росії блокує їхні безготівкові кошти, бездокументарні цінні папери і майно на території РФ, а також забороняє вивозити з країни капітал.

Джерело: Кабмін РФ

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