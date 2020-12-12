Разумков, Стефанчук і Лерос: уряд РФ розширив санкційний список

Російський уряд розширив санкційний список проти України та додав туди політиків, які входять в парламент чинного скликання.

Загалом у переліку перебуває 849 людей. В останню версію списку додали:

спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова;

першого заступника спікера парламенту Руслана Стефанчука;

главу делегації України в ПАРЄ Єлизавету Ясько;

депутата фракції Слуга народу Андрія Геруса;

депутата фракції СН Олександру Качуру;

депутата фракції СН Максима Бужанського;

депутата партії СН Гео Лероса;

депутата фракції СН Ольгу Василевську-Смаглюк.

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Відповідно до документу, уряд Росії блокує їхні безготівкові кошти, бездокументарні цінні папери і майно на території РФ, а також забороняє вивозити з країни капітал.

Джерело: Кабмін РФ