Разумков, Стефанчук і Лерос: уряд РФ розширив санкційний список

Російський уряд розширив санкційний список проти України та додав туди політиків, які входять в парламент чинного скликання.
Загалом у переліку перебуває 849 людей. В останню версію списку додали:
- спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова;
- першого заступника спікера парламенту Руслана Стефанчука;
- главу делегації України в ПАРЄ Єлизавету Ясько;
- депутата фракції Слуга народу Андрія Геруса;
- депутата фракції СН Олександру Качуру;
- депутата фракції СН Максима Бужанського;
- депутата партії СН Гео Лероса;
- депутата фракції СН Ольгу Василевську-Смаглюк.
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Відповідно до документу, уряд Росії блокує їхні безготівкові кошти, бездокументарні цінні папери і майно на території РФ, а також забороняє вивозити з країни капітал.
Джерело: Кабмін РФ