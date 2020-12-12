Татаров подаст в суд на директора НАБУ Сытника

Заместитель главы Офиса президента Андрея Ермака Олег Татаров сообщил о намерении подать в суд на директора Национального антикоррупционного бюро.

Глава НАБУ Артем Сытник обвиняет Татарова в причастности к преступлениям в сфере строительства. В связи с этим Татаров решил защитить свою честь и репутацию.

О намерении подать в суд заместитель Ермака сообщил в соцсетях.

— Каждый чиновник должен отвечать за свои слова и поступки.

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Татаров считает, что обвинения Сытника связанные с его деятельностью по укреплению независимости правоохранительных органов.

Увольнение Артема Сытника

Верховная Рада Украины готова поддержать решение об увольнении главы НАБУ Артема Сытника. Об этом рассказал народный депутат и председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия.

По его словам, в поддержку высказались все парламентские комитеты.

Фото: Олег Татаров