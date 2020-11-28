Рада поддержит процедуру увольнения директора НАБУ — Арахамия

Все парламентские фракции готовы поддержать процедуру увольнения директора НАБУ Артема Сытника.

Об этом во время общения с журналистами заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

— По НАБУ мы имеем полное согласование, то есть все фракции высказались о поддержке этого законопроекта, — отметил народный избранник.

В пятницу, 27 ноября Верховная Рада зарегистрировала проект закона о внесении изменений в Закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины, инициатором которого стал Кабмин.

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Предлагается внести изменения в части закона о создании бюро и назначения его директора президентом Украины, которые решением КСУ были признаны неконституционными.

НАБУ и решения Конституционного суда

28 августа КСУ признал незаконным назначение Артема Сытника главой НАБУ 16 апреля 2015 года.

Как разъяснили судьи, назначив директора НАБУ, тогдашний президент Петр Порошенко вышел за рамки своих конституционных полномочий и нарушил процедуру запрета узурпации государственной власти.

Несмотря на решение Конституционного суда, 31 августа Артем Сытник заявил, что будет оставаться директором Национального антикоррупционного бюро, пока Верховная Рада не примет соответствующих изменений в законодательство.

Согласно действующему Закону о Национальном антикоррупционном бюро Украины, полномочия директора НАБУ прекращаются в связи с истечением срока полномочий или смертью.

Артем Сытник занимает должность директора НАБУ с момента создания этого антикоррупционного органа.

Фото: НАБУ