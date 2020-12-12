Татаров подасть до суду на директора НАБУ Ситника

Заступник очільника Офісу президента Андрія Єрмака Олег Татаров повідомив про намір подати до суду на директора Національного антикорупційного бюро.

Очільник НАБУ Артем Ситник звинувачує Татарова у причетності до злочинів у сфері будівництва. У зв’язку з цим Татаров вирішив захистити свою честь та репутацію.

Про намір подати до суду заступник Єрмака повідомив у соцмережах.

– Кожен посадовець має відповідати за свої слова та вчинки.

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Татаров вважає, що звинувачення Ситника пов’язані з його діяльністю щодо зміцнення незалежності правоохоронних органів.

Звільнення Артема Ситника

Верховна Рада України готова підтримати рішення щодо звільнення очільника НАБУ Артема Ситника. Про це розповів народний депутат і голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

За його словами, на підтримку висловилися всі парламентські комітети.

Фото: Олег Татаров