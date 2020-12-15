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Факты / Украина / Политика
Анастасія Дячкіна |

Протест под Радой: митингующие перекрыли улицу Грушевского

15 декабря предприниматели вновь вышли на акцию протеста к зданию Верховной Рады в Киеве.

Митингующие перекрыли дорогу на улице Михаила Грушевского, на месте находится много силовиков.

  • Протест под Радой — митингующие перекрыли дорогу
  • Протест под Радой — митингующие перекрыли дорогу
  • Протест под Радой — митингующие перекрыли дорогу
  • Протест под Радой — митингующие перекрыли дорогу
  • Протест под Радой — митингующие перекрыли дорогу
  • Протест под Радой — митингующие перекрыли дорогу
  • Протест под Радой — митингующие перекрыли дорогу
  • Протест под Радой — митингующие перекрыли дорогу
  • Протест под Радой — митингующие перекрыли дорогу
  • Протест под Радой — митингующие перекрыли дорогу
Протест под Радой: митингующие перекрыли улицу Грушевского / 5 фотографий

Правоохранители усилили охрану Рады, потому входы на территорию парламента не заблокированы.

Читайте: Протесты ФЛП под Радой: предприниматели снова требуют отменить кассовые аппараты

Активисты утверждают, что Рада уничтожает малый бизнес введением регистраторов расчетных операций. Сейчас его отсрочили до 2020 года.

Однако ФЛП все равно не довольны таким решением и требуют его пересмотреть.

Предприниматели не впервые выходят на митинг под парламент с требованием отменить кассовые аппараты. Такая же акция протеста проходила в Киеве 4 декабря.

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