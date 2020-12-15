Протест под Радой — митингующие перекрыли дорогу

15 декабря предприниматели вновь вышли на акцию протеста к зданию Верховной Рады в Киеве.

Митингующие перекрыли дорогу на улице Михаила Грушевского, на месте находится много силовиков.



















Протест под Радой: митингующие перекрыли улицу Грушевского / 5 фотографий

Правоохранители усилили охрану Рады, потому входы на территорию парламента не заблокированы.

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Активисты утверждают, что Рада уничтожает малый бизнес введением регистраторов расчетных операций. Сейчас его отсрочили до 2020 года.

Однако ФЛП все равно не довольны таким решением и требуют его пересмотреть.

Предприниматели не впервые выходят на митинг под парламент с требованием отменить кассовые аппараты. Такая же акция протеста проходила в Киеве 4 декабря.