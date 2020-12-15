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Факти / Україна / Політика
Анастасія Дячкіна |

Протест під Радою: мітингувальники перекрили вулицю Грушевського

15 грудня підприємці знову вийшли на акцію протесту під будівлю Верховної Ради у Києві.

Мітингувальники перекрили дорогу на вулиці Михайла Грушевського, на місці перебуває багато силовиків.

  • Протест під Радою – мітингувальники перекрили дорогу
  • Протест під Радою – мітингувальники перекрили дорогу
  • Протест під Радою – мітингувальники перекрили дорогу
  • Протест під Радою – мітингувальники перекрили дорогу
  • Протест під Радою – мітингувальники перекрили дорогу
  • Протест під Радою – мітингувальники перекрили дорогу
  • Протест під Радою – мітингувальники перекрили дорогу
  • Протест під Радою – мітингувальники перекрили дорогу
  • Протест під Радою – мітингувальники перекрили дорогу
  • Протест під Радою – мітингувальники перекрили дорогу
Протест під Радою: мітингувальники перекрили вулицю Грушевського / 5 фотографий

Правоохоронці посилили охорону Ради, тому входи на територію парламенту не заблоковані.

Читайте: Протести ФОПів під Радою: підприємці знову вимагають скасувати касові апарати

Активісти стверджують, що Рада знищує малий бізнес введенням Реєстратора розрахункових операцій. Наразі його відстрочили до 2020 року.

Однак ФОПи все одно не задоволені таким рішенням і вимагають його переглянути.

Підприємці не вперше виходить на мітинг під парламент з вимогою скасувати касові апарати. Така ж акція протесту відбувалася у Києві 4 грудня.

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