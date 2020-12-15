Протест під Радою – мітингувальники перекрили дорогу

15 грудня підприємці знову вийшли на акцію протесту під будівлю Верховної Ради у Києві.

Мітингувальники перекрили дорогу на вулиці Михайла Грушевського, на місці перебуває багато силовиків.



















Протест під Радою: мітингувальники перекрили вулицю Грушевського / 5 фотографий

Правоохоронці посилили охорону Ради, тому входи на територію парламенту не заблоковані.

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Активісти стверджують, що Рада знищує малий бізнес введенням Реєстратора розрахункових операцій. Наразі його відстрочили до 2020 року.

Однак ФОПи все одно не задоволені таким рішенням і вимагають його переглянути.

Підприємці не вперше виходить на мітинг під парламент з вимогою скасувати касові апарати. Така ж акція протесту відбувалася у Києві 4 грудня.