Рада утвердила особенности составления админпротоколов против судей

Верховная Рада Украины внесла изменения в Кодекс об административных правонарушениях относительно установления особенностей составления Национальным агентством по предупреждению коррупции протоколы об административных правонарушениях в отношении судьи и судьи Конституционного суда.

Соответствующий законопроект №4471 в целом поддержали 321 народный депутат.

Целью проекта закона является установление дополнительных особенностей осуществления полномочий НАПК в отношении судей, судей КСУ, направленных на обеспечение соблюдения гарантий независимости указанных лиц во время административного производства.

Законопроект предусматривает, что протокол об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 172-4-172-9, ст. 188-46 и ст. 212-15 в отношении судьи, судьи КСУ должен будет составлять руководитель НАПК или его заместитель.

Такой протокол должен составляться в трех экземплярах, два из которых направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении судьи, привлекаемого к административной ответственности, для ознакомления, предоставления объяснений, замечаний и подписания.

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Один экземпляр подписанного или неподписанного протокола вместе с пояснениями, замечаниями по содержанию, мотивами отказа от его подписания в течение семи рабочих дней со дня его получения судья должен вернуть в НАПК заказным почтовым отправлением. Второй экземпляр протокола остается у судьи.

В случае неполучения ответа с подписью и объяснениями судьи, в течение 15 рабочих дней, в суд будет направлен третий экземпляр с указанием об отказе судьи от подписания протокола и предоставления объяснений, замечаний по его содержанию.

Также судья имеет право в течение семи рабочих дней вернуть экземпляр протокола об административном правонарушении и предоставить объяснения по обстоятельствам, которые могут свидетельствовать о совершении административного правонарушения, уполномоченному лицу НАПК лично или в присутствии инспектора Высшего совета правосудия, председателя КСУ или его заместителя.

Полномочия НАПК

15 декабря Верхована Рада Украины приняла за основу и в целом Закон о восстановлении институционального механизма предотвращения коррупции.

Документом предусматривается внесение изменений в закон О предотвращении коррупции, которыми восстанавливаются полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. В частности восстановлено проверку всех деклараций осуществляет НАПК.