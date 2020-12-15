Рада затвердила особливості складання адмінпротоколів проти суддів

Верховна Рада України внесла зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо встановлення особливостей складання Національним агентством з питань запобігання корупції протоколи про адміністративні правопорушення стосовно судді та судді Конституційного суду.

Відповідний законопроект №4471 в цілому підтримали 321 народний депутат.

Метою проекту закону є встановлення додаткових особливостей здійснення повноважень НАЗК щодо суддів, суддів КСУ, спрямованих на забезпечення дотримання гарантій незалежності зазначених осіб під час адміністративного провадження.

Законопроект передбачає, що протокол про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 172-4-172-9, ст. 188-46 та ст. 212-15 щодо судді, судді КСУ повинен буде складати керівник НАЗК або його заступник.

Такий протокол має складатися у трьох примірниках, два з яких надсилаються рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення судді, який притягається до адміністративної відповідальності, для ознайомлення, надання пояснень, зауважень і підписання.

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Один примірник підписаного або непідписаного протоколу разом з поясненнями, зауваженнями щодо змісту, мотивами відмови від його підписання впродовж семи робочих днів з дня його отримання суддя повинен повернути в НАЗК рекомендованим поштовим відправленням. Другий примірник протоколу залишається у судді.

У разі неотримання відповіді з підписом і поясненнями судді, впродовж 15 робочих днів, до суду буде направлено третій примірник із зазначенням про відмову судді від підписання протоколу та надання пояснень, зауважень щодо його змісту.

Також суддя має право впродовж семи робочих днів повернути екземпляр протоколу про адміністративне правопорушення та надати пояснення щодо обставин, які можуть свідчити про вчинення адміністративного правопорушення, уповноваженій особі НАЗК особисто або у присутності інспектора Вищої ради правосуддя, голови КСУ або його заступника.

Повноваження НАЗК

15 грудня Верхована Рада України ухвалила за основу та в цілому Закон щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції.

Документом передбачається внесення змін до закону Про запобігання корупції, якими відновлюються повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції. Зокрема відновлено перевірку усіх декларацій здійснює НАЗК.