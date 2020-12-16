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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Хотела поскорее уйти домой: в Одессе ученица “заминировала” школу

В Одессе ученица сообщила о фейковом минировании учебного заведения. Соответствующее сообщение поступило в отдел полиции утром.

В ходе расследования правоохранители установили, что информацию предоставила 6-летняя девочка. Школьница объяснила свой поступок желанием побыстрее уйти с уроков, чтобы поиграть с котом. Родители ребенка получат штраф по ст. 184 Уголовного кодекса Украины.

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В Одессе мужчина угрожал сорвать гранату в заведении питания

В Одессе мужчина угрожал сорвать гранату в местном McDonalds. Он зашел в помещение и держал руку под одеждой. Во время задержания оказалось, что на самом деле взрывчатого вещества у него нет. Такой поступок гражданин объяснил нелегкой жизнью.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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