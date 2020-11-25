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Факты / Происшествия
Вікторія Гірко |

Эвакуировали около 300 человек: в Киеве 12-летняя ученица “заминировала” школу

В Печерском районе Киева правоохранители разоблачили школьницу, которая сообщила о якобы минировании учебного заведения.

В полицию поступил звонок о “минировании” школы на улице Ивана Кудри. Эксперты-взрывотехники со служебными собаками тщательно обследовали здание и прилегающую территорию. Во время проверки опасных или взрывных устройств не нашли.

В то же время с учебного заведения пришлось эвакуировать около 300 учеников и учителей.

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Правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 259 УК Украины — заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности.

Полицейские будут ходатайствовать перед судом о назначении школьнице мер воспитательного характера.

В октябре этого года в Днепре третьеклассница “заминировала” школу. Тогда из учебного заведения эвакуировали 120 учеников и учителей.

Родителям девочки грозит штраф.

Источник: Нацполиция

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