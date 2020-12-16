Хотіла швидше піти додому: в Одесі учениця “замінувала” школу

В Одесі учениця повідомила про фейкове замінування навчального закладу. Відповідне повідомлення надійшло до відділу поліції зранку.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що інформацію надала 6-річна дівчинка. Школярка пояснила свій вчинок бажанням швидше піти з уроків, щоб погратися з котом. Батьки дитини отримають штраф за ст. 184 Кримінального кодексу України.

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В Одесі чоловік погрожував зірвати гранату у закладі харчування

В Одесі чоловік погрожував зірвати гранату у місцевому McDonalds. Він зайшов у приміщення та тримав руку під одягом. Під час затримання виявилося, що насправді вибухової речовини у нього немає. Такий вчинок громадянин пояснив нелегким життям.